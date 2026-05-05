Irregolarità nella società che gestisce campeggi e villaggi turistici | maxi sanzioni e denuncia

Durante il fine settimana del Primo Maggio, i carabinieri hanno eseguito numerosi controlli nel territorio pontino, concentrandosi sulle società che gestiscono campeggi e villaggi turistici. Sono state riscontrate irregolarità amministrative e di sicurezza, portando all’applicazione di sanzioni pecuniarie e alla presentazione di una denuncia penale. Le verifiche hanno riguardato sia aspetti strutturali che conformità alle normative vigenti, con particolare attenzione alle autorizzazioni e alle condizioni di sicurezza.

Fine settimana di lavoro, quello del Primo Maggio, per i carabinieri che hanno effettuato una serie di controlli su tutto il territorio pontino. Un’attività, condotta in maniera capillare su tutta la provincia di Latina, che ha interessato sia i centri urbani sia le aree a maggiore vocazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Controlli ad Acireale: maxi sanzioni e attività sospese per gravi irregolaritàL’intervento ha riguardato strade, piazze e locali pubblici, con verifiche approfondite su autorizzazioni, tracciabilità degli alimenti e rispetto... 15 villaggi turistici per famiglie all inclusive in Italia per il 2026I villaggi all inclusive in Italia sono l'ideale per chi desidera una vacanza senza pensieri, con animazione, spazi verdi, piscine e una ristorazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gravi irregolarità alla Giacomini: via la madre-amministratrice; Serie D, ricorso della Reggina al Tribunale Federale contro il Messina; Congresso Pd, scoppia il caso sulla chat WhatsApp: Irregolarità e pressioni sugli iscritti; Controlli in un’azienda, irregolarità sulla sicurezza. Scattano sequestro e sanzioni. La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell’Arena Santa Giulia di MilanoLa Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano, un palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel q ... ilpost.it Le ispezioni nelle aziende in Lombardia: nel 68% dei controlli sono emerse irregolaritàLavoro nero, salute e sicurezza non sempre garantite, minori sfruttati. Maglia nera all’industria: il 71,5% delle verifiche ha accertato violazioni ... ilgiorno.it Quattro sanzioni per irregolarità sui prezzi dei carburanti, controlli intensificati dalla Guardia di finanza. - facebook.com facebook l'Audi di Bortoleto squalificata per irregolarità tecnica nella Sprint di Miami #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP x.com