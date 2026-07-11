Cambia la programmazione Rai per la morte di Peppino Di Capri | varia anche la prima serata

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai rende omaggio a Peppino di Capri modificando il palinsesto: speciale di Techetechetè nel pomeriggio e in prima serata su Rai 2 il film tv Champagne - Peppino di Capri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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