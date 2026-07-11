Cambia la programmazione Rai per la morte di Peppino Di Capri | varia anche la prima serata

La Rai rende omaggio a Peppino di Capri modificando il palinsesto: speciale di Techetechetè nel pomeriggio e in prima serata su Rai 2 il film tv Champagne - Peppino di Capri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Rai omaggia Peppino Di Capri con uno speciale “Techetechetè” e la fiction “Champagne”: ecco gli orariLa Rai ha programmato due appuntamenti speciali per ricordare Peppino Di Capri, morto all’età di 86 anni.

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Temi più discussi: Peppino Di Capri, a Domenica In il medley delle sue canzoni; Mara Venier rimpiazzata da Bianca Guaccero (che deve anche salvare Manuela Moreno): Rai 1 cambia tutto; Torna Capri; Capri - RaiPlay.

rainews.it/tgr/campania/v… La scomparsa di Peppino di Capri tocca profondamente anche Ischia. Due anni fa l'artista dedicò una canzone all'isola verde, dove mosse i primi passi da cantante e conobbe la moglie Roberta @TgrRai x.com

Cambia la programmazione Rai per la morte di Peppino Di Capri: varia anche la prima serataLa Rai rende omaggio a Peppino di Capri modificando il palinsesto: speciale di Techetechetè nel pomeriggio e in prima serata su Rai 2 il film tv Champagne ... fanpage.it

La Rai cambia programmazione per ricordare Peppino di Capri: omaggio a Techetechete’ e il film Champagne in prima serataPeppino di Capri è morto oggi, sabato 11 luglio, all’età di 86 anni. La Rai cambia la programmazione per rendere omaggio a ... msn.com