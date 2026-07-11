Caldo record siccità e incendi in tutta Europa ma potrebbe essere l’ultimo anticiclone di questa estate

Un nuovo anticiclone sta portando temperature oltre i 40 gradi in tutta Europa, accompagnato da siccità e incendi. È il secondo anticiclone della stagione, ma potrebbe essere anche l’ultimo di questa estate. Le alte temperature hanno causato estese fiamme e ridotto le riserve idriche in molte regioni. Le autorità avvertono che l’ondata di calore potrebbe terminare con l’arrivo di condizioni meteorologiche diverse.

Caldo record, siccità e incendi in tutta l’Europa. Arriva il secondo anticiclone che porterà le temperature oltre i 40 grandi in tutto il continente. Ma potrebbe essere anche l’ultimo di questa tormentata estate. L’allarme sulla siccità di Coldiretti. Il weekend da bollino rosso, con temperature eccezionali e precipitazioni ancora ben al di sotto della media, aggrava l’emergenza nelle campagne italiane, dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. È l’allarme lanciato da Coldiretti, che chiede un’accelerazione degli interventi per garantire la disponibilità di acqua a partire dai piani invasi con sistemi di pompaggio e sostenere le imprese agricole, sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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El Niño has arrived, bringing fears of droughts, wildfires and heavy rainfall | Stuff.co.nz

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