Meteo l' anticiclone africano protagonista | E' caldo record su mezza Europa in Italia il picco mercoledì poi qualche forte temporale

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un anticiclone di origine africana sta portando temperature molto elevate su metà Europa, con un record di caldo. In Italia, il picco di temperature è previsto per mercoledì, seguito da possibili temporali forti. Le condizioni climatiche sono dovute a un forte campo di alta pressione di matrice subtropicale, che sta determinando un’intensa ondata di caldo prolungata e estesa rispetto al normale mese di maggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l'Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo una ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità soprattutto se relazionata al mese di maggio”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

METEO: Il caldo africano si sgonfia! Ecco cosa succede

Video METEO: Il caldo africano si sgonfia! Ecco cosa succede ??

Notizie e thread social correlati

Caldo africano sull'Italia, il picco mercoledì: fino a 35 gradiL’Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo intenso proveniente da un anticiclone di origine africana.

Anticiclone africano sull’Italia: mercoledì il picco, fino a 35 gradi in Pianura Padana. Oggi 17 le città con bollino gialloUn anticiclone africano sta portando temperature elevate sull’Italia, con il giorno più caldo mercoledì 27 maggio.

Temi più discussi: Meteo, l'anticiclone porta sole e bel tempo sull'Italia: le previsioni; Meteo in Liguria, con l’anticiclone africano arriva il caldo: attesi 34 gradi alla Spezia; Meteo, l'anticiclone alla riconquista dell'Italia: torna fase stabile e molto mite; Previsioni meteo - Arriva l'anticiclone africano.

meteo l anticiclone africanoL’anticiclone africano scalda la Lombardia: punte fino a 35 gradi in pianura. Che tempo farà il ponte del 2 giugnoA causa di un promontorio anticiclonico che si allunga dall'entroterra africano fino alle isole britanniche, in Lombardia avremo temperature fino a 6-8 gradi oltre la media del periodo ... ilgiorno.it

Meteo: da Giovedì 28 tornano alcuni Temporali per un temporaneo indebolimento dell'Anticiclone, i dettagliGli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo hanno confermato che da Giovedì 28 Maggio un temporaneo indebolimento della pressione atmosferica sul nostro Paese favorirà il ritorno di alcuni temporal ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web