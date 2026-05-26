Meteo l' anticiclone africano protagonista | E' caldo record su mezza Europa in Italia il picco mercoledì poi qualche forte temporale

Notizia in breve

Un anticiclone di origine africana sta portando temperature molto elevate su metà Europa, con un record di caldo. In Italia, il picco di temperature è previsto per mercoledì, seguito da possibili temporali forti. Le condizioni climatiche sono dovute a un forte campo di alta pressione di matrice subtropicale, che sta determinando un’intensa ondata di caldo prolungata e estesa rispetto al normale mese di maggio.