Meteo l' anticiclone africano protagonista | E' caldo record su mezza Europa in Italia il picco mercoledì poi qualche forte temporale
Un anticiclone di origine africana sta portando temperature molto elevate su metà Europa, con un record di caldo. In Italia, il picco di temperature è previsto per mercoledì, seguito da possibili temporali forti. Le condizioni climatiche sono dovute a un forte campo di alta pressione di matrice subtropicale, che sta determinando un’intensa ondata di caldo prolungata e estesa rispetto al normale mese di maggio.
“Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l'Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo una ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità soprattutto se relazionata al mese di maggio”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
METEO: Il caldo africano si sgonfia! Ecco cosa succede
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