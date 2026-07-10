Dall’Europa all’Italia caldo record Incendi devastanti in Spagna
In Andalusia, i roghi hanno causato la morte di undici persone e costretto all’evacuazione di centinaia di residenti. Il fuoco ha interessato vaste aree della regione, con fiamme ancora attive in alcuni punti. In Europa, le temperature sono tornate a salire, contribuendo alla diffusione degli incendi. La situazione rimane critica in diverse zone del continente a causa delle alte temperature e della siccità.
Sale a undici vittime il drammatico bilancio dei roghi in Andalusia, centinaia gli sfollati. Il caldo è tornato ad affacciarsi in tutta Europa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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