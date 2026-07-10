Dall’Europa all’Italia caldo record Incendi devastanti in Spagna

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Andalusia, i roghi hanno causato la morte di undici persone e costretto all’evacuazione di centinaia di residenti. Il fuoco ha interessato vaste aree della regione, con fiamme ancora attive in alcuni punti. In Europa, le temperature sono tornate a salire, contribuendo alla diffusione degli incendi. La situazione rimane critica in diverse zone del continente a causa delle alte temperature e della siccità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sale a undici vittime il drammatico bilancio dei roghi in Andalusia, centinaia gli sfollati. Il caldo è tornato ad affacciarsi in tutta Europa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

dall8217europa all8217italia caldo record incendi devastanti in spagna
© Tv2000.it - Dall’Europa all’Italia caldo record. Incendi devastanti in Spagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DallEuropa allItalia caldo record. Incendi devastanti in Spagna

Video DallEuropa allItalia caldo record. Incendi devastanti in Spagna

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caldo record in Europa. Morti in Francia e Spagna

Leggi anche: Caldo record in Europa: oltre 200 morti in Spagna. Parigi vieta l’alcol, ospedali in tilt

Argomenti più discussi: Legge sull'IA | Plasmare il futuro digitale dell'Europa; Superbonus, la Corte dei conti Ue boccia l’Italia: uso inefficiente dei fondi europei; In aumento dell'8% i rimpatri dall'UE nei Paesi terzi; Italia al top del turismo in Europa anche nel 2026, quali sono le regioni più visitate.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web