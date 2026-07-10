Dall’Europa all’Italia caldo record Incendi devastanti in Spagna

Notizia in breve

In Andalusia, i roghi hanno causato la morte di undici persone e costretto all’evacuazione di centinaia di residenti. Il fuoco ha interessato vaste aree della regione, con fiamme ancora attive in alcuni punti. In Europa, le temperature sono tornate a salire, contribuendo alla diffusione degli incendi. La situazione rimane critica in diverse zone del continente a causa delle alte temperature e della siccità.