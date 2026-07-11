Caldo | oggi e domani Bari in codice giallo alcune città campione in rosso Meteo si prospetta canicolare per varie zone d' Italia Ma anche temporali

Bari è in codice giallo oggi e domani a causa di ondate di calore secondo il bollettino del ministero della Salute. Alcune città, tra cui Civitavecchia, Firenze e Perugia, sono in allerta rossa, mentre altre sono in arancione o verde. La situazione meteorologica prevede temperature elevate in molte zone d’Italia, con alcune aree soggette anche a temporali.

Bari oggi e domani in codice giallo, secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Alcune città sono in codice verde, la gran parte in arancione mentre Civitavecchia, Firenze e Perugia sono in allerta rossa. Già in queste ore si va verso un innalzamento notevole delle temperature in varie zone d’Italia con il superamento, nei prossimi giorni, dei 40 gradi e il raggiungimento anche dei 43 fra Sardegna, Sicilia e zona occidentale del centro. Temporali previsti, se non già in corso, al nord e nella fascia adriatica centrosettentrionale, con sviluppo possibile anche per le zone appenniniche del sud. L'articolo Caldo: oggi e domani Bari in codice giallo, alcune città campione in rosso Meteo, si prospetta canicolare per varie zone d'Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Caldo: oggi e domani Bari in codice giallo, alcune città campione in rosso Meteo, si prospetta canicolare per varie zone d'ItaliaOggi e domani, Bari si trova in codice giallo a causa delle alte temperature, secondo il bollettino del ministero della Salute.

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