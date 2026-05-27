Bari è in codice verde oggi e passerà al giallo domani, secondo il bollettino del ministero della Salute. Quattro città sono in allerta rossa per il caldo. La Protezione civile monitora le condizioni atmosferiche e comunica le variazioni di colore. Il bollettino si basa sui dati delle temperature previste nelle diverse aree. La classificazione indica i livelli di rischio legati alle alte temperature nelle città italiane.

L’immagine è tratta dal bollettino del ministero della Salute. Si riferisce a Bari che è fra le città campione in tema di allerta per caldo. Oggi una situazione analoga a ieri un po’ in tutta Italia con un lieve innalzamento delle temperature e del livello di allerta soprattutto al centronord. Domani è previsto che Bari passi da allerta verde a gialla e, fra le altre città campione, Bologna, Firenze, Roma e Torino oggi in arancione passino ad allerta rossa. L'articolo Caldo: città campione, Bari in codice verde oggi e giallo domani quando quattro città saranno in rosso Protezione civile e ministero della Salute proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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