Caldo bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero della Salute ha iniziato a pubblicare bollettini quotidiani su 27 città italiane, aggiornati dal lunedì al venerdì alle 11. Le previsioni indicano le temperature attese e le ondate di calore per le successive 24, 48 e 72 ore. I dati vengono diffusi ogni giorno fino a settembre per monitorare le condizioni di caldo intenso in diverse aree del Paese.

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Il ministero della Salute pubblica fino a settembre i bollettini con le previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane: l'aggiornamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 11, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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