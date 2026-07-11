Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città

Notizia in breve

Il ministero della Salute ha iniziato a pubblicare bollettini quotidiani su 27 città italiane, aggiornati dal lunedì al venerdì alle 11. Le previsioni indicano le temperature attese e le ondate di calore per le successive 24, 48 e 72 ore. I dati vengono diffusi ogni giorno fino a settembre per monitorare le condizioni di caldo intenso in diverse aree del Paese.