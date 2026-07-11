Caldo bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città
Il ministero della Salute ha iniziato a pubblicare bollettini quotidiani su 27 città italiane, aggiornati dal lunedì al venerdì alle 11. Le previsioni indicano le temperature attese e le ondate di calore per le successive 24, 48 e 72 ore. I dati vengono diffusi ogni giorno fino a settembre per monitorare le condizioni di caldo intenso in diverse aree del Paese.
Il ministero della Salute pubblica fino a settembre i bollettini con le previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane: l'aggiornamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 11, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città
Notizie e thread social correlati
Emergenza caldo a Frosinone, dal 25 maggio tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della SaluteDal 25 maggio, il Ministero della Salute riprende a pubblicare i bollettini sulle ondate di calore, in vista della stagione estiva.
Ondate di calore, da lunedì tornano i bollettini del Ministero della salute: anche Ancona tra le città monitorateDa lunedì 25 maggio riprendono i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, con Ancona tra le città monitorate.
Temi più discussi: Avviso ondate di calore – Bollettino dal 3 al 5 luglio 2026; Ondate di calore: arriva il nuovo widget di Arpa Piemonte sul disagio bioclimatico; Il caldo dà una tregua, tornano i bollini verdi: venerdì per 18 città sulle 27 monitorate; Il giorno più caldo (finora): Ma è un caldo secco. E l'ARPA lancia il widget.
#Emergenza #caldo: consulta i bollettini giornalieri con i Comuni coinvolti dall'Ordinanza regionale 1/2026 al link anciliguria.it/newsbox/ordina… Oggi i Comuni coinvolti sono: Borghetto di Vara, Brugnato, La Spezia, Pignone, Riccò del Golfo di Sp x.com
LE FARMACIE COMUNALI DI PESARO E GABICCE ADERISCONO ALLA CAMPAGNA PROTEGGIAMOCI DAL CALDO: PREVENZIONE E SCONTI DEL 25% SU INTEGRATORI, GEL E COLLIRI Il presidente di Aspes, Luca Pieri: Le nostre farmacie sono un facebook
Caldo africano, luglio non concede una vera tregua: dopo i temporali, le temperature tornano a salireIl Ministero pubblica bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il servizio è attivo dal 25 maggio al 20 settembre 2026 e viene aggiornato dal lunedì al venerdì dalle 11. affaritaliani.it
Caldo, il piano del governo per i prossimi giorni. Le Regioni da bollino rosso si attivanoI picchi previsti in 15 città. Il numero dedicato, il monitoraggio di decessi e accessi al pronto soccorso, le ordinanze regionali per vietare il lavoro all'aperto nelle ore più calde: tutti i provved ... roma.corriere.it