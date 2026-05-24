Emergenza caldo a Frosinone dal 25 maggio tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute
Dal 25 maggio, il Ministero della Salute riprende a pubblicare i bollettini sulle ondate di calore, in vista della stagione estiva. Il piano di prevenzione viene attivato per monitorare le temperature elevate e informare la popolazione sui rischi legati al caldo intenso. Le allerte vengono diffuse attraverso i canali ufficiali e aggiornate periodicamente. La misura si inserisce nell’ambito delle iniziative previste per affrontare le ondate di calore e tutelare la salute pubblica.
Con l'avvicinarsi della stagione estiva, scatta il piano di prevenzione contro le temperature estreme. Da lunedì 25 maggio, il Ministero della Salute riattiva ufficialmente il Sistema nazionale di previsione e allarme per le ondate di calore. Frosinone figura in prima linea tra le 27 città. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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