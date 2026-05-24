Emergenza caldo a Frosinone dal 25 maggio tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute

Notizia in breve

Dal 25 maggio, il Ministero della Salute riprende a pubblicare i bollettini sulle ondate di calore, in vista della stagione estiva. Il piano di prevenzione viene attivato per monitorare le temperature elevate e informare la popolazione sui rischi legati al caldo intenso. Le allerte vengono diffuse attraverso i canali ufficiali e aggiornate periodicamente. La misura si inserisce nell’ambito delle iniziative previste per affrontare le ondate di calore e tutelare la salute pubblica.