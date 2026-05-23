Ondate di calore da lunedì tornano i bollettini del Ministero della salute | anche Ancona tra le città monitorate

ANCONA – Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria città potrà raggiungere temperature elevate e quindi prendere tutti gli accorgimenti del caso: il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Ondate di calore e picchi sopra i 35 gradi: Caserta tra le città peggiori d'Italia per il climaIl focus de Il Sole24Ore fotografa il benessere climatico nelle province d’Italia.

(Adnkronos) - Aumento costante delle massime e temperature sopra le medie stagionali. Dopo un maggio al fresco, ecco arrivare il ribaltone meteo e, con lui, un'estate in anticipo sui tempi. Nel mirino delle prossime ondate di calore sara #Meteo #Rubriche x.com

Il riscaldamento globale — La temperatura ufficiale più alta mai registrata sulla Terra è di 134ºF il 10 luglio 1913, nella contea di Inyo, nella Death Valley, dove il trend di aumento della temperatura media della contea di Inyo negli ultimi 30 anni (dal 1899 al 19 reddit

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