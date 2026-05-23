Ondate di calore da lunedì tornano i bollettini del Ministero della salute | anche Ancona tra le città monitorate

Da anconatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da lunedì 25 maggio riprendono i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, con Ancona tra le città monitorate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria città potrà raggiungere temperature elevate e quindi prendere tutti gli accorgimenti del caso: il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ondate di calore, Viterbo tra le città monitorate

Ondate di calore e picchi sopra i 35 gradi: Caserta tra le città peggiori d'Italia per il climaIl focus de Il Sole24Ore fotografa il benessere climatico nelle province d’Italia.

ondate di ondate di calore daMeteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni ... tg24.sky.it

Meteo: Estate in anticipo di un mese, prima ondata di calore del 2026 con 7°C oltre la media. Parla TediciCi siamo: l'escalation termica è ufficialmente iniziata. Fino a metà della prossima settimana assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri che registreranno un'anomalia di ben ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web