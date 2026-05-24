Un'ondata di caldo porterà temperature fino a 36°C in alcune aree della Pianura Padana. Lo zero termico si attesterà a circa 4.000 metri di quota, influenzando i ghiacciai alpini. Le province della pianura più interessate dai picchi termici più elevati sono quelle situate nelle zone centrali e meridionali della regione. Nessun cambiamento significativo è previsto nelle condizioni meteorologiche di altre aree del paese.

? Punti chiave Come influenzerà lo zero termico a 4.000 metri i ghiacciai alpini?. Quali province della Pianura Padana subiranno i picchi termici più alti?. Perché le temperature notturne renderanno il caldo così opprimente?. Quando arriveranno i temporali previsti per interrompere l'ondata di calore?.? In Breve Zero termico sopra i 4.000 metri tra domenica 24 e martedì 26 maggio.. Temperature tra 33 e 36°C a Piacenza, Parma e Modena entro venerdì 27.. Rischio fusione rapida nevai e ghiacciai per l'anomalia termica in quota.. Possibili temporali giovedì 28 maggio con modelli GFS ed ECMWF concordi.. Temperature fino a 36°C previste in Pianura Padana tra domenica 24 e venerdì 27 maggio, con uno zero termico che supererà i 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’ondata di caldo: in Pianura Padana fino a 36°C

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METEO – Caldo Africano a 34°C | Arriva la Prima Vera Scaldata Estiva

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