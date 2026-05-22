Sabato 23 maggio si prevede un aumento delle temperature in tutta la pianura, con massime intorno ai 30°C. Le zone montane registreranno un incremento di temperatura nel corso del pomeriggio, anche se meno elevato rispetto alle aree di pianura. L’accumulo di calore urbano dovrebbe essere più intenso nelle aree centrali e nelle zone densamente popolate, dove l’asfalto e le edifici contribuiscono a far salire le temperature durante le ore più calde della giornata.

? Punti chiave Come cambierà la temperatura nelle zone montane durante il pomeriggio?. Dove colpirà con più forza l'accumulo di calore urbano?. Quando inizierà a cambiare la direzione dei venti nel Novarese?. Quali sono le previsioni per la settimana lavorativa dopo il weekend?.? In Breve Temperature mattutine tra 18 e 20 gradi con zero termico a 3956 metri.. Venti ruotano da nord-nordest verso sud-sudest durante il pomeriggio di sabato.. Stabilità atmosferica prevista fino a martedì 26 maggio senza precipitazioni.. Caldo intenso concentrato nei centri urbani e nelle zone di pianura.. Il Novarese affronterà sabato 23 maggio 2026 temperature che sfioreranno i 30°C grazie a un massiccio campo di alta pressione che stabilizzerà il meteo in tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Novara: sabato 23 maggio arriva il caldo con 30°C in pianura

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