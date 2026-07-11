Decine di carpe di varie dimensioni si trovano alla superficie dell’Arno, sotto il ponte alla Vittoria a Firenze. Le pesci nuotano lentamente e si raggruppano in quella zona, dove l’acqua appare più ossigenata. Il caldo intenso ha portato molte di esse a cercare l’ombra e il refrigerio, con alcune che emergono dall’acqua per restare a galla.

Decine di carpe di tutte le dimensioni affiorano e nuotano lentamente una accanto all'altra nelle acque dell'Arno, all'altezza di ponte alla Vittoria a Firenze. Il video, pubblicato su Facebook da Francesco Casini del negozio di articoli da pesca La Peche, ha attirato l'attenzione di molti fiorentini. «Carpe al pascolo al Ponte della Vittoria, ce n'è un'esagerazione, di tutte le taglie», commenta nel filmato. Ma perché così tanti pesci si concentrano proprio in quel punto del fiume? La spiegazione arriva da Fausto Barbagli, zoologo del Sistema Museale dell'Università di Firenze: «Va fatta una premessa: l'interazione tra i manufatti realizzati dall'uomo e le specie animali non è sempre negativa. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Caldo a Firenze, anche le carpe cercano l'ombra: decine a galla sotto ponte alla Vittoria. «In quel punto acqua più ossigenata»

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