Grandinata nel lodigiano | automobilisti cercano riparo sotto un ponte
Una forte grandinata si è abbattuta nella zona di Pieve Fissiraga, nel lodigiano, sorprendendo gli automobilisti in transito. Molti di loro, trovandosi sulla strada, hanno deciso di rifugiarsi sotto un ponte per proteggersi dalla coltre di ghiaccio che si stava formando. La grandinata ha causato disagi alla circolazione, con alcuni veicoli che sono stati fermati temporaneamente in attesa che la pioggia di ghiaccio cessasse.
Automobilisti sorpresi da una grandinata nella zona di Pieve Fissiraga cercano riparo sotto un cavalcavia. Dopo il passaggio del temporale, in cielo è apparso l'arcobaleno. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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