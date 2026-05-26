Roma sotto scacco per il clima | tra caldo soffocante e bombe d’acqua è tra le città più a rischio

Roma è soggetta a eventi climatici estremi, con temperature elevate e piogge intense che possono causare problemi a strade, sottopassi e quartieri. La città si trova in una condizione di vulnerabilità crescente a causa dei cambiamenti climatici, con episodi di caldo estremo e precipitazioni rapide che si verificano in breve tempo. Tali condizioni rappresentano rischi concreti per l'infrastruttura urbana e la sicurezza dei residenti.

Roma si ritrova sempre più esposta agli effetti del clima che cambia: da un lato il caldo soffocante che resta intrappolato tra asfalto, palazzi e traffico; dall’altro le bombe d’acqua che in poche ore potrebbero mettere in crisi strade, sottopassi e quartieri. La Capitale è oggi tra le città italiane più vulnerabili, in un equilibrio sempre più fragile. LEGGI ANCHE: Pantere, leopardi e artigianato italiano: il mondo animalier di Giovanni Raspini in mostra Roma, gli effetti del clima che cambia tra bombe d’acqua e fragilità urbana. Il Rapporto annuale Istat 2026 racconta un’Italia urbana sempre più calda, dove le temperature crescono e le anomalie termiche sono ormai una costante. 🔗 Leggi su Funweek.it

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