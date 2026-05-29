Il Napoli ha stabilito un assetto stabile sulla fascia sinistra con Alisson Santos, ma continua a cercare soluzioni alternative. La squadra non ha dovuto competere in Europa nella seconda parte della stagione, ma punta a progredire in competizioni internazionali nel prossimo anno. Tra i nomi in vista, oltre a Lang, ci sono altri calciatori considerati idonei per rinforzare il settore. La dirigenza lavora per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di avanzare nelle competizioni europee.

Il Napoli ha trovato la quadra a sinistra con Alisson Santos, ma non basta. Gli azzurri non hanno dovuto affrontare una seconda parte di stagione in Europa, ma l’anno prossimo l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Tantissimi impegni, dunque, per i quali serviranno tanti giocatori. Tornerà Noa Lang e per le corsie laterali, torna di moda il nome di Garnacho. Garnacho: dal rifiuto invernale alla nuova occasione. Alejandro Garnacho torna nel mirino del Napoli. Gli agenti dell’argentino lo propongono nuovamente a Manna, come rivela Il Mattino, dopo il fallimento della trattativa invernale quando lo United chiedeva una cifra spropositata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Non solo Lang, un vecchio pallino del Napoli torna di moda: i nomi per la fascia sinistra

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