Calciomercato Inter occhi su Svensson | il Borussia Dortmund fissa il prezzo ma il giocatore vuole la Premier
Sul fronte del mercato, l'Inter tiene d'occhio Svensson, un giocatore che interessa per il ruolo di esterno. Il Borussia Dortmund ha stabilito un valore di circa 40-45 milioni di euro, ma il centrocampista preferisce trasferirsi in Premier League. La trattativa coinvolge diverse squadre e il prezzo è stato definito dal club tedesco, mentre il giocatore ha espresso la volontà di approdare nel campionato inglese.
di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Svensson piace per la fascia: concorrenza forte dalla Premier League e richiesta da 40-45 milioni. Daniel Svensson, terzino svedese classe 2002 del Borussia Dortmund, è diventato in poco tempo uno dei profili più interessanti della Bundesliga. Dopo il passaggio dal Nordsjælland al club giallonero, il laterale si è imposto per continuità, solidità difensiva e capacità di incidere anche in fase offensiva. Secondo quanto riportato da Fussballdaten.de, diverse società europee avrebbero iniziato a seguirlo con attenzione. Tra queste ci sarebbe anche l’ Inter, interessata a un profilo capace di agire da esterno a tutta fascia nel sistema con difesa a tre di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com
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