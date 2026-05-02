Sul fronte del mercato, l'Inter tiene d'occhio Svensson, un giocatore che interessa per il ruolo di esterno. Il Borussia Dortmund ha stabilito un valore di circa 40-45 milioni di euro, ma il centrocampista preferisce trasferirsi in Premier League. La trattativa coinvolge diverse squadre e il prezzo è stato definito dal club tedesco, mentre il giocatore ha espresso la volontà di approdare nel campionato inglese.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Svensson piace per la fascia: concorrenza forte dalla Premier League e richiesta da 40-45 milioni. Daniel Svensson, terzino svedese classe 2002 del Borussia Dortmund, è diventato in poco tempo uno dei profili più interessanti della Bundesliga. Dopo il passaggio dal Nordsjælland al club giallonero, il laterale si è imposto per continuità, solidità difensiva e capacità di incidere anche in fase offensiva. Secondo quanto riportato da Fussballdaten.de, diverse società europee avrebbero iniziato a seguirlo con attenzione. Tra queste ci sarebbe anche l’ Inter, interessata a un profilo capace di agire da esterno a tutta fascia nel sistema con difesa a tre di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su Svensson: il Borussia Dortmund fissa il prezzo, ma il giocatore vuole la Premier

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