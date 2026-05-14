Guirassy vuole lasciare il Borussia Dortmund | pronto l’assalto del Milan

Da calciomercato.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante francese naturalizzato guineano, attualmente in forza al Borussia Dortmund, ha comunicato la volontà di lasciare la squadra. Il club rossonero ha avviato i primi contatti per negoziare il trasferimento. La trattativa tra le parti è in fase preliminare e si attende una risposta ufficiale nei prossimi giorni. Il calciomercato estivo si prepara a registrare una delle operazioni più seguite.

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Quello dell’attaccante francese naturalizzato guineano rimane uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo.  Ha messo a segno in questo campionato 16 reti con la maglia del Borussia Dortmund, ma le strade di Serhou Yadaly Guirassy e del club giallonero rischiano seriamente di dividersi al termine della stagione in corso. La bomba arriva direttamente dalla Germania e potrebbe stravolgere la prossima sessione estiva di calciomercato. Guirassy (Ansa) – Calciomercato.itù Questo perché l’attaccante francese naturalizzato guineano classe ’96 fa gola a diversi club europei e, dunque, a breve potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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