Un club inglese, il Newcastle, avrebbe manifestato interesse per il difensore del Milan, Fikayo Tomori. La notizia è stata riportata da un giornalista specializzato in mercato, che ha parlato di un possibile trasferimento in Premier League. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle trattative in corso. Il calciatore è attualmente sotto contratto con il club italiano.

Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe essere nuovamente in Premier League. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Pete O'Rourke su footballinsider247.com, il Milan sarebbe pronto valutare la cessione del difensore inglese durante questo sessione di calciomercato. Arrivato dal Chelsea nel gennaio del 2021, il difensore centrale classe '97 ha vissuto stagioni da assoluto protagonista, ma la sua avventura in rossonero sembra essere arrivata ad un bivio. Calciomercato Milan, Tomori verso la Premier. Il fattore temporale gioca un ruolo chiave in questa indiscrezione: Tomori ha infatti un solo anno di contratto residuo, in scadenza il 30 giugno del 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: Tomori corteggiato dal Newcastle

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Prima importante offerta in arrivo direttamente dall'Inghilterra per Fikayo #Tomori. Il #Milan si appresta a ricevere una proposta da circa 15 milioni di euro per il centrale. #Calciomercato #Transfers x.com

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