Calciomercato Milan la Juventus punta Tomori | cessione vicina?

La Juventus mostra interesse per il difensore del Milan, Fikayo Tomori, in vista del mercato invernale. Con l’arrivo di un nuovo difensore al Milan, si ipotizza una possibile cessione dell’inglese, che potrebbe lasciare il club rossonero. La trattativa tra le due società è in fase di sviluppo, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La possibile partenza di Tomori potrebbe essere una delle mosse del mercato di gennaio.

Il mercato della difesa si accede sull'asse Milano-Torino. Il nome di Fikayo Tomori, infatti, è tornato di moda per la 'Vecchia Signora'. Con l'arrivo al Milan di Mario Gila, lo spazio per l'inglese potrebbe ridursi drasticamente. A questo, inoltre, si va ad aggiungere la questione contrattuale: Tomori scadrà nel 2027. Milan, Tomori verso l'addio? Le ultime. Senza un rinnovo, per il Milan questa sessione di mercato rappresenta l'ultima spiaggia per monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero. Come detto precedentemente, in quest'ottica ritorna di moda la Juventus. Secondo 'Gazzetta', i bianconeri hanno acceso i riflettori sull'inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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