Sul calciomercato del Milan si sono concentrate le attenzioni di quattro grandi squadre europee, tra cui tre club della Premier League e uno della Liga, che hanno manifestato interesse per il giocatore. Il club rossonero valuta attentamente le offerte e le possibilità di cessione in vista della prossima sessione di mercato estiva. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Il futuro di Rafael Leao torna al centro delle discussioni di mercato. Da settimane si parla di un possibile addio dell’attaccante portoghese al termine della stagione e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, attorno al numero 10 del Milan si starebbe muovendo qualcosa di concreto. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora registrata, ma sondaggi e valutazioni sì. E questa volta, rispetto al passato, il club rossonero sarebbe più incline ad ascoltare eventuali proposte. La stagione del classe 1999 è stata complessa, tra problemi fisici e l’adattamento al nuovo ruolo da centravanti che non ha valorizzato al massimo le sue caratteristiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, tre big di Premier e una di Liga hanno messo Leao nel mirino: le ultime dall’Inghilterra

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