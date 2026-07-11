La Juventus sta trattando con il Sunderland per due giocatori, Muharemovic e Lucumì. La società mira a trovare un difensore centrale con piede mancino, in modo da completare il reparto arretrato. La strategia include anche un doppio intreccio con il club inglese, senza dettagli su eventuali accordi conclusi o in fase di negoziazione. La ricerca si concentra sulla copertura del ruolo di difensore centrale, con particolare attenzione alle caratteristiche tecniche dei calciatori.

legata al difensore mancino. Il mercato della Juventus non si limita alla ricerca di gol e nuovi guanti per la porta. La dirigenza bianconera è infatti fortemente intenzionata a regalare a Luciano Spalletti un difensore centrale di piede mancino per completare e bilanciare al meglio il reparto arretrato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il primo obiettivo: il profilo di Lucumí. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri dei piemontesi resta quello di Jhon Lucumí. Il difensore del Bologna piace moltissimo per fisicità e capacità di impostazione, ma la concorrenza è agguerrita e arriva direttamente dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: doppio intreccio col Sunderland per Muharemovic e Lucumì. La situazione

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