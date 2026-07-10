Il Sunderland ha presentato offerte per i difensori della Juventus, Lucumì e Muharemovic. Le trattative sembravano vicine alla conclusione, con l’accordo ormai vicino. La Juventus non ha ancora confermato ufficialmente, ma le indiscrezioni indicano che i due giocatori sono nel mirino del club inglese. Le operazioni di mercato sono ancora in fase di definizione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Davano l’aria, fino a pochi giorni fa, di trattative giunte quasi al traguardo, con la Juventus che sarebbe stata già pronta ad accogliere i due difensori della Serie A. Al contrario, la strada per assicurarsi le prestazioni di Jhon Lucumì e Tarik Muharemovic sembra essere più travagliata del previsto. Nel caso del giocatore del Bologna, la “colpa” è da attribuirsi alla solo recente eliminazione della sua Colombia dal Mondiale, sopraggiunta nella gara contro la Svizzera. Per quanto riguarda il serbo invece, che da giorni ha terminato la sua esperienza nel continente americano, è la vasta concorrenza ad impedire un celere ricongiungimento con una delle squadre che lo ha visto crescere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, il Sunderland punta Lucumì e Muharemovic: le mosse di Carnevali

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