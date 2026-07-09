Il Sunderland ha manifestato interesse per i difensori Lucumì e Muharemovic, due giocatori attualmente sotto contratto con la squadra italiana. La trattativa è ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali. Contemporaneamente, un dirigente italiano potrebbe trovare maggiori possibilità di trattativa grazie alla forza finanziaria e alle risorse del club inglese. La presenza di un club di Premier League sul mercato europeo continua a modificare gli equilibri tra le squadre italiane.

Da pericolosa concorrente a alleata. La Premier League e la sua forza sul mercato rappresenta da sempre uno spauracchio per le squadre italiane, costrette a fare i conti con una competizione impari sul piano economico. In questo scenario, l'inserimento del Sunderland per Muharemovic e Lucumì potrebbe rappresentare un problema per la Juve, che per i difensori di Sassuolo (di cui detiene il 50% sul prezzo di vendita) e Bologna ha da tempo impostato trattative. Eppure, la prospettiva potrebbe essere meno negativa del previsto. I Black Cats, qualificati alle coppe (Europa League), grazie al settimo posto in Premier, per la prima volta dopo 52 anni, sono a caccia di rinforzi e possono contare su un budget complessivo di oltre 100 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il Sunderland punta Lucumì e Muharemovic. Ma lo scenario può sorridere a Carnevali...

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