Dopo aver concluso l’acquisto di Khalaili, l’Inter si concentra sulla difesa, puntando il centrale Chalobah. Il giocatore ha indicato l’Inter come priorità, ma non è ancora stato definito l’accordo con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino. La trattativa prosegue senza comunicati ufficiali, e non sono stati annunciati dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri accelerano per il centrale Chalobah: il giocatore ha dato priorità all’Inter, ma manca ancora l’intesa con il Chelsea. Archiviata l’operazione Khalaili, l’ Inter è pronta a concentrare tutte le proprie energie sul reparto arretrato. Dopo aver definito l’arrivo dell’esterno per 25 milioni di euro più bonus, con un contratto quinquennale e un ingaggio da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione, la dirigenza vuole chiudere rapidamente anche l’acquisto di un difensore. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’obiettivo è completare almeno uno degli innesti in difesa entro luglio, evitando di trascinare la trattativa fino alle ultime settimane del mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, dopo Khalaili il focus si sposta sulla difesa: Chalobah resta il primo obiettivo

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