Mercoledì si svolgeranno le visite mediche di un portiere, mentre ci sono novità riguardo alla trattativa per un difensore. È stata ufficializzata la cessione di un esterno offensivo. Le trattative e gli incontri sono in corso, con aggiornamenti continui sulle operazioni di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – DOMENICA 05 LUGLIO Adesso è ufficiale: Denzel Dumfries saluta l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: mercoledì le visite mediche di Provedel, novità per l’affare Khalaili. Intanto è ufficiale la cessione di Dumfries

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CALCIOMERCATO INTER. È SUCCESSO POCO FA, VISITE MEDICHE PRENOTATE PER IL NUOVO COLPO DI MAROTTA!

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