Calciomercato Fiorentina colpo in arrivo | accelerata decisiva per Oso del Siviglia! Chi è il nuovo acquisto viola

La Fiorentina ha accelerato per l'acquisto di Oso dal Siviglia, con una trattativa che sembra in fase avanzata. Il giocatore, di nazionalità spagnola, è un difensore che può agire sulla corsia sinistra. La società viola sta cercando di chiudere l'accordo per rinforzare la linea difensiva, dopo aver deciso di intervenire sul mercato internazionale. La trattativa si sta svolgendo con tempistiche rapide, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Calciomercato Fiorentina, Oso del Siviglia si avvicina ai viola! Chi è, la sua storia e le sue caratteristiche tecniche. La Fiorentina rompe gli indugi e si lancia con decisione sul mercato internazionale per blindare la propria corsia mancina. Secondo quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il club viola ha impresso un’accelerata che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’acquisto di Joaquin Martinez Gauna, calcisticamente noto con il soprannome di Oso. Il giovane terzino sinistro di proprietà del Siviglia è rimasto costantemente nei radar degli uomini di mercato toscani nel corso delle ultime settimane, e adesso la trattativa sembra essere entrata nella sua fase caldissima. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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