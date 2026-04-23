Alisson Juventus accelerata decisiva | nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere Sul tavolo la proposta bianconera

Nella giornata di oggi si sono intensificate le attività intorno al portiere Alisson. La Juventus ha programmato un incontro con gli agenti del giocatore per il fine settimana, durante il quale verrà discussa una proposta contrattuale. La società bianconera ha scelto di accelerare i colloqui, considerando il portiere come un obiettivo prioritario per rinforzare la linea difensiva nel prossimo futuro.

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