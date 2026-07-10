Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Oso sempre più vicino Nuova idea dal Chelsea

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta, dopo un'intensa trattativa. Nel corso della giornata, però, il mercato si è fatto più tranquillo e nessuna nuova operazione è stata annunciata. Nel frattempo, il club ha ricevuto una proposta dal Chelsea per un giocatore ancora non identificato, alimentando voci di un possibile arrivo. La trattativa con il Chelsea sembra essere ancora in fase preliminare, senza sviluppi ufficiali nelle ultime ore.

Firenze, 11 luglio 2026 - Archiviata l'accelerata che ha portato in viola Arthur Atta, la Fiorentina ha vissuto una giornata più interlocutoria sul fronte mercato. Dietro le quinte, però, Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno continuato a lavorare su diverse trattative, con alcuni obiettivi che restano più vivi che mai. Tra questi c'è Kristian Thorstvedt. L'arrivo del centrocampista francese dall'Udinese non modifica infatti i piani del club, che continua a considerare il norvegese del Sassuolo una priorità per completare il reparto. Il giocatore ha già espresso la volontà di trasferirsi a Firenze e la trattativa prosegue, anche se resta da colmare la distanza tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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