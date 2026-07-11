Calciomercato Doué entusiasta del Milan | ecco la proposta per lo stipendio

Il giovane centrocampista ha espresso entusiasmo per la proposta di contratto ricevuta dal Milan, che include uno stipendio concordato. La trattativa riguarda un accordo che potrebbe portarlo in rossonero nelle prossime settimane. La società sta lavorando per rinforzare il reparto a centrocampo, in attesa di definire anche altri acquisti necessari per la rosa della prossima stagione.

Dopo gli arrivi di Ramos e Gila per rinforzare la rosa per Ruben Amorim, il Milan dovrà completare anche altri reparti in vista della prossima stagione. Un ruolo chiave resta quello dell'esterno di centrocampo. Con Alexis Saelemaekers che potrebbe essere spostato a sinistra, servirà un giocatore a destra che possa lavorare a tutta fascia sia in difesa che in attacco. promowebappCome scrive Tuttosport torna a circolare con forza il nome Guéla Doué. Il giocatore è un esterno di forza e qualità che sembra l’ideale per il 3-4-2-1 targato Amorim. Secondo il quotidiano, sono stati già avviati i contatti con l’entourage del giocatore, che ha aperto con entusiasmo alla possibilità di giocare con i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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