Calciomercato Accomando | Il Milan si avvicina a Goretzka Ecco cifre e dettagli della proposta rossonera

Sul calciomercato, sono stati resi noti dettagli riguardanti l’interesse del Milan per il centrocampista tedesco. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club rossonero avrebbe presentato una proposta economica per acquisire il calciatore. Orazio Accomando ha fornito informazioni sui termini dell’offerta e sulle cifre coinvolte, mentre le trattative tra le parti proseguono per definire il trasferimento.

Il Milan continua a spingere per Leon Goretzka. Il classe 1995 è l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza e al termine della stagione lascerà la Baviera dopo otto stagioni. Questo scenario permette al giocatore di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Aggiornamenti importanti arrivano dal giornalista Orazio Accommando. Secondo l'esperto di calciomercato, il Milan avrebbe messo sul piatto un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere Goretzka.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Accomando: “Il Milan si avvicina a Goretzka. Ecco cifre e dettagli della proposta rossonera” Notizie correlate Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista, ecco tutte le cifreCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Calciomercato Milan, Goretzka il nome forte per il centrocampo: ecco l’offerta rossoneraSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha tre priorità assolute per la prossima sessione estiva di calciomercato. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calciomercato Milan SOS numero 9 | Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante 4 nomi per il grande colpo dell’estate di chi si tratta; Leao Milan per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B. Accomando: Milan nettamente avanti sulla Juve per Goretzka. Asta per PalestraIl punto sul mercato arriva dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando, che ha fatto il quadro su due profili molto seguiti: Palestra e Leon Goretzka. Per quanto riguarda ... tuttojuve.com Accomando: Per Lewandowski, oggi, più Juve che MilanOrazio Accomando, dagli studi di Sportmediaset, ha parlato del futuro di Robert Lewandowski che a giugno si libererà a zero dal Barcellona: C'è un campione a ... tuttojuve.com Calciomercato, Pellegatti sicuro: "Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull'offerta del Milan" #Milan #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan #Pellegatti x.com Spalletti chiede Jashari per il nuovo modulo: la Juve cerca il secondo regista da affiancare a Locatelli. #Jashari #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook