calci e minacce agli agenti viene arrestato ma patteggia e torna libero

Macerata, 11 luglio 2026 – Minaccia e colpisce gli agenti di polizia che lo avevano fermato. Poi, dopo essere stato fatto salire in macchina, prende a testata il vetro dell’abitacolo, mettendo fuori servizio la volante. Arrestato un 25enne peruviano, residente a Treia, Kennydyn Kjairo Gomez Laura. È quanto accaduto l’altra notte, quando gli agenti della volante hanno controllato in via Indipendenza il giovane, per il suo atteggiamento sospetto e molesto. Ma lui prima si è rifiutato di fornire le generalità, opponendosi con violenza ai poliziotti e facendo roteare pericolosamente il casco in aria per tenere lontani gli agenti. Poi è scappato ed è stato rincorso a piedi, per circa centocinquanta metri, infine raggiunto all’altezza del parco di Villa Lauri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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