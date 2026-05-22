Assalto notturno al supermercato poi l' inseguimento | calci e minacce agli agenti

La sera scorsa, un gruppo di persone ha tentato di svaligiare il supermercato Pam situato in via Porcellaga. Dopo aver forzato l’ingresso, sono stati notati da alcuni testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie che hanno inseguito i sospetti attraverso le strade cittadine, mentre alcuni di loro hanno tentato di scappare calci e minacce agli agenti. L’intervento è ancora in corso e le ricerche sono in atto.

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