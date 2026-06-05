Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Como dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia. Secondo quanto riferito, ha colpito con calci e pugni gli agenti durante un intervento. Le forze dell’ordine hanno poi proceduto all’arresto e lo hanno portato in commissariato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o motivazioni specifiche dell’episodio.

Milano, 4 giugno 2026 – Un 40enne tedesco è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Como per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Verso le 18, le volanti hanno trovato l'uomo in via Varesina, mentre aggrediva un altro soggetto con diversi pugni. Intervenuti per sedare la rissa, gli agenti sono stati a loro volta aggrediti con calci e pugni. Una volta immobilizzato e portato in questura il 40enne, i controlli hanno fatto emergere precedenti penali e di polizia. L'uomo è quindi stato arrestato e denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, calci e pugni agli agenti di polizia: arrestato un 40enne

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