Caccia ai lavoratori irregolari e rigurgito anti stranieri | perché il Giappone è stanco dei migranti
La polizia ha avviato una serie di controlli nelle zone industriali per identificare lavoratori irregolari. Nel frattempo, si moltiplicano le campagne di propaganda contro l'immigrazione straniera, che rappresenta appena il 3,2% della popolazione. Nonostante questa bassa presenza, il sentimento anti stranieri si rafforza, alimentato da tensioni sociali e politiche. Le autorità stanno intensificando le operazioni di identificazione e espulsione di chi lavora senza permesso.
A guardare i numeri siamo di fronte a un paradosso. In Giappone gli stranieri sono appena il 3,2% della popolazione, quasi 4 milioni su 122 milioni di abitanti complessivi, eppure il sentimento anti migranti continua ad aumentare. Un recente sondaggio rappresentativo condotto a livello nazionale su un campione di 1.500 adulti ha rivelato risultati sorprendenti: circa due terzi degli intervistati ha dichiarato di essere a favore sia di una regolamentazione più rigorosa sull'acquisto di terreno da parte di cittadini non giapponesi, sia all'aspettativa che questi ultimi rispettino leggi e consuetudini locali. Soltanto i più giovani tendono a mostrare un atteggiamento più tollerante nei confronti dei migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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