La polizia ha avviato una serie di controlli nelle zone industriali per identificare lavoratori irregolari. Nel frattempo, si moltiplicano le campagne di propaganda contro l'immigrazione straniera, che rappresenta appena il 3,2% della popolazione. Nonostante questa bassa presenza, il sentimento anti stranieri si rafforza, alimentato da tensioni sociali e politiche. Le autorità stanno intensificando le operazioni di identificazione e espulsione di chi lavora senza permesso.

A guardare i numeri siamo di fronte a un paradosso. In Giappone gli stranieri sono appena il 3,2% della popolazione, quasi 4 milioni su 122 milioni di abitanti complessivi, eppure il sentimento anti migranti continua ad aumentare. Un recente sondaggio rappresentativo condotto a livello nazionale su un campione di 1.500 adulti ha rivelato risultati sorprendenti: circa due terzi degli intervistati ha dichiarato di essere a favore sia di una regolamentazione più rigorosa sull'acquisto di terreno da parte di cittadini non giapponesi, sia all'aspettativa che questi ultimi rispettino leggi e consuetudini locali. Soltanto i più giovani tendono a mostrare un atteggiamento più tollerante nei confronti dei migranti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caccia ai lavoratori irregolari e rigurgito anti stranieri: perché il Giappone è stanco dei migranti

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