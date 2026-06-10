Belfast rivolta anti-migranti | case bruciate e caccia agli stranieri nella notte Cosa succede e perché si è arrivati a questo

Da ilmessaggero.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Belfast, gruppi di estrema destra hanno attaccato case e scatenato scontri con la polizia. Sono state incendiate abitazioni appartenenti a stranieri, mentre si sono verificati atti vandalici e tensioni diffuse. La situazione ha generato paura tra i residenti, con alcuni che hanno dovuto lasciare le proprie case. La violenza si è diffusa in diverse zone dell’Irlanda, alimentata da una campagna di caccia agli stranieri.

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Scontri con la polizia, atti vandalici, case incendiate, paura e devastazione. E' caccia allo straniero da parte dei gruppi di estrema destra a Belfast e molte zone dell'Irlanda del Nord, sotto assedio nella notte da rabbia e agitazioni anti immigrati dopo l'accoltellamento di un 40enne inerme da parte di un rifugiato sudanese che ha tentato di decapitare la vittima in strada come raccontato anche dai passanti intervenuti e da video espliciti. La rappresaglia è montata, gruppi di estrema destra hanno preso di mira gli stranieri: immagini choc trasmesse da Sky News mostrano famiglie in fuga con neonati e bambini dalle case date alle fiamme, caos e violenze anti-migranti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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