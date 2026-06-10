Nella notte si sono verificati disordini a Belfast, con gruppi che hanno dato fuoco a diverse case e hanno tentato di cacciare persone straniere. La violenza è scoppiata dopo un episodio di accoltellamento, che ha portato a scontri tra manifestanti e comunità migranti. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere le proteste, mentre le fiamme hanno avvolto più abitazioni nel quartiere. La situazione rimane tesa e sotto controllo.

Notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l’accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese: decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell’Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un «pogrom» contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa cento uomini mascherati ha percorso le strade al grido di «cacciare gli stranieri» mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte. Ad... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Disordini anti-migranti a Belfast, case bruciate e caccia agli stranieri

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