cfiorentino terminati i lavori alla tensostruttura di montecchio

I lavori alla Tensostruttura di Montecchio sono stati completati. Il Vicesindaco ha dichiarato che l’impianto è stato rinnovato e ora è polivalente, pronto per essere consegnato a scuole e associazioni.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Terminati i lavori alla Tensostruttura di Montecchio. Il Vicesindaco Milighetti: "Consegniamo a scuole e associazioni un impianto rinnovato e polivalente". Si sono conclusi ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento funzionale presso la Tensostruttura di Montecchio, una delle strutture sportive e scolastiche di riferimento per il territorio comunale. L'intervento complessivo, dal valore di 90.000,00 euro e finanziato con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti insieme a risorse proprie dell'Ente, è terminato nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati. Oltre al precedente intervento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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