Salerno terminati i lavori alla stazione marittima | ripristinata la pavimentazione in resina

A Salerno sono stati completati i lavori di riparazione della pavimentazione in resina all’interno della stazione marittima. La ristrutturazione ha riguardato l’intera area, restituendo funzionalità e sicurezza agli spazi destinati ai passeggeri. La stazione marittima è ora accessibile con una pavimentazione rinnovata, pronta a essere utilizzata nuovamente dopo le operazioni di manutenzione. La ripresa delle attività è immediata.

Sono terminati i lavori di ripristino della pavimentazione in resina all'interno della Stazione Marittima di Salerno. L'intervento ha restituito alla struttura una superficie conforme agli standard di sicurezza e fruibilità ed è stato condotto in tempi ridotti dalla ditta "Natale Costantino -.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cattolica, ultimati i lavori e ripristinata la pavimentazione originaria in via Curiel Salerno, nuova vita per la Stazione Marittima: parte il restyling tra estetica e innovazioneUn importante intervento di restyling sta interessando, in questi giorni, la Stazione Marittima di Salerno. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Salerno come un cantiere: proseguono i lavori di ripascimento e quelli sul Corso. Salerno, nuove spiagge contro l’erosione: avanzano i lavori sul litorale orientaleStampaProseguono senza sosta gli interventi di ripascimento lungo il litorale della zona orientale di Salerno, con cantieri attivi sia verso sud, in direzione Mercatello, sia verso nord, lato Torrione ... salernonotizie.it Salerno, lavori ripascimento: la spiaggia avanza a EstStampa Proseguono senza sosta i lavori di ripascimento sul litorale della zona orientale di Salerno. Dopo la sostituzione della sabbia nel tratto dell’Universo Beach, i primi effetti sono già visibili ... salernonotizie.it