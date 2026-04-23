Terminati i lavori di riqualificazione l' ufficio postale riapre alla cittadinanza

Dopo un periodo di chiusura, l’ufficio postale di Goro ha riaperto al pubblico. I lavori di ristrutturazione sono stati conclusi, seguendo le linee guida della tipologia Polis. La struttura è stata aggiornata e resa nuovamente accessibile ai cittadini, che potranno usufruire dei servizi postali normalmente offerti. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dall’ente competente.

L’ufficio postale di Goro riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Togliatti, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori di riqualificazione, l'ufficio postale chiude fino a metà luglio: i servizi alternativi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Manutenzioni, terminati i lavori di ripristino pavimentazione in corso Italia e rimossa la transenna; Terminati i lavori di ritinteggiatura del mercato coperto di Russi; Sito Istituzionale | Parco Campagna, terminati i lavori nuova area ludica; Giovedì 23 aprile lavori di asfaltatura in vicolo Salvaterra. Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale di FollonicaIl Comune di Follonica ha completato i lavori di riqualificazione al cimitero comunale con un investimento di 190mila euro, migliorando la sicurezza e il rispetto per il luogo. maremmanews.it Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale: investimento da 190mila euroConclusi i lavori del Comune di Follonica al cimitero di Follonica, in provincia di Grosseto: gli interventi svolti ... grossetonotizie.com Dimensione Suono Roma. Gavin Greenaway · Elysium (From "Gladiator" Soundtrack). I festeggiamenti per il Natale di Roma sono terminati : @mateja_hervat #DSRregram #ilritmodellacapitale #viral - facebook.com facebook Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale: investimento da 190mila euro - x.com