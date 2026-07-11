Nella partita di esordio, la squadra ha segnato otto gol, mostrando grande determinazione. L’Arezo, ancora in fase di formazione, si presenta con tanta voglia di salire di categoria. Il mercato attualmente è fermo, ma il direttore sportivo continua a monitorare attentamente le opportunità per rafforzare la rosa. La squadra si prepara a lavorare per migliorare la compattezza e affrontare le prossime sfide.

La squadra è ancora in costruzione e il mercato, per il momento, sembra essersi preso una specie di pausa contemplativa. Il direttore sportivo Aniello Cutolo, però, resta vigile e pronto a cogliere le opportunità giuste per completare l’organico. Christian Bucchi, intanto, riparte dalla fame, dalla voglia di dimostrare e dalla determinazione di un gruppo chiamato a misurarsi con una categoria superiore. Alcuni giocatori arrivano da società di Serie B senza aver avuto troppo spazio per esprimere le proprie qualità, mentre per altri la cadetteria rappresenta una novità assoluta. Per tutti, insomma, ci sarà un motivo in più per correre, lottare e dimostrare di meritare questa maglia. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Bucchi alla prima: otto gol, tanta fame e un Arezzo che vuol meritarsi la B

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