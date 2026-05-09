Stasera a Benevento si gioca la sfida tra la squadra di casa e l’Arezzo, con le aspettative di una partita ricca di gol. Durante l’incontro, un episodio ha coinvolto un giocatore che ha ricevuto un cartellino giallo e un’altra azione ha portato a un calcio di rigore. Con l’introduzione del VAR e del sistema Fvs in serie C, le decisioni dell’arbitro sono soggette a revisione in tempo reale, rendendo il risultato più incerto.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo assegna? Lo toglie? Ormai con l’avvento del Var e del fratello minore Fvs in serie C, ogni decisione presa da arbitri ed assistenti non può mai considerarsi definitiva in attesa della certificazione al monitor. Quindi l’esultanza per un gol ha perso quella spontaneità di un tempo perché il vero boato, in certi casi, arriva dopo la revisione davanti lo schermo. Ma stasera in occasione di Benevento-Arezzo di Supercoppa non sarà così perché non è previsto alcun supporto tecnologico (Var o Fvs) alla terna arbitrale che dovrà cavarsela da sola. In soldoni, una rete convalidata non avrà appello, così come un cartellino che da giallo non potrà tramutarsi in rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Arezzo, stasera se “è gol, è gol”: quella prima doccia gelata con Lucioni in A

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