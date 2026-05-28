Arezzo sta per definire l'acquisto di Rao, un calciatore del Napoli. Il club ha mostrato interesse per il talento e sta valutando le condizioni per portarlo in squadra. Nel frattempo, l’allenatore ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio aperto e senza compromessi, evitando strategie troppo difensive. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le trattative sono in fase avanzata.

di Andrea Lorentini Coraggio, nessuna speculazione giocando a viso aperto senza snaturarsi e mettendo da parte una mentalità puramente difensiva. E’ stato lo stesso Cristian Bucchi a delineare quella che sarà la filosofia dell’ nel prossimo campionato di serie B parlando a margine del Trofeo Maestrelli che ha ritirato il 25 maggio scorso a Montecatini Terme. Tradotto: il Cavallino sarà una matricola senza timori reverenziali. Traducendo non solo il concetto di fondo, ma portandolo anche sul piano del mercato, questo significa che si cercherà di allestire una rosa che da un punto di vista tecnico e qualitativo possa sposarsi con un calcio propositivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo alla stretta finale per Rao. Il talento del Napoli piace a Bucchi

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