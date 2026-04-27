Serie a gold Bsc Big Mat sconfitta di misura San Marino si prende ’gara2’

Nella serie A Gold di baseball, il Big Mat BSC Grosseto ha subito una sconfitta di misura nel secondo incontro contro San Marino, dopo aver vinto nettamente in gara 1. La partita di sabato sera si è conclusa con il successo della formazione ospite, che si è aggiudicata la gara 2 e pareggia la serie. Nessuna delle due squadre ha ottenuto un vantaggio definitivo per ora.

Dopo il clamoroso successo in gara1, il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo nel match serale di sabato contro il San Marino. I padroni di casa si sono imposti per 5-4 (grazie anche un fuoricampo dell’ex biancorosso Marcos Diaz), ma i ragazzi del manager Enrico Vecchi hanno dimostrato di essere una buona squadra, pronta a giocarsela contro chiunque. La gara serale prende il via con una promettente partenza dei maremmani che grazie alla volata di sacrificio – come in gara1 – di Caballero Sarmiento toccano casa base con la corsa di Sellaroli: è il punto che sblocca la partita. I padroni di casa però ribaltano il risultato nel primo attacco con un fuoricampo di Diaz, portandosi sul 3-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a gold. Bsc Big Mat, sconfitta di misura. San Marino si prende ’gara2’ Notizie correlate Big Mat Bsc e Ymca baseball: il settore giovanile rinnovato punta alla Serie AUna sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. Baseball: in Serie A Gold il Farma Crocetta fa la storia. Prima sconfitta per San MarinoMomenti storici, doppiette, sfide d’alto livello: succede un po’ di tutto nel terzo fine settimana di Serie A Gold di baseball dopo il prodromo del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Baseball serie A gold, il Bsc sbanca una volta San Marino – IL VIDEO; Baseball: I risultati delle toscane; Baseball: in Serie A Gold il Farma Crocetta fa la storia. Prima sconfitta per San Marino; San Marino pareggia la serie: Grosseto ko 5-4 in gara2. Serie a gold. Bsc Big Mat, sconfitta di misura. San Marino si prende ’gara2’Dopo il clamoroso successo in gara1, il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo nel match serale di sabato contro il San Marino. I padroni di casa si sono imposti per 5-4 (grazie anche un fuoricampo dell’e ... sport.quotidiano.net Baseball Serie A Gara2: il San Marino piega con difficoltà il Big Mat Bsc GrossetoIl secondo match ha visto la squadra di casa imporsi per 5-4. Ottime le prestazioni di Sellaroli e Caballero Sarmiento ... maremmanews.it Il Big Mat Bsc vince 4-3 contro il San Marino, debutto stagionale strabiliante con fuoricampo di Caballero Sarmiento. - facebook.com facebook