Il progetto di apertura di un aeroporto commerciale a Bresso è stato respinto da Enac, che ha negato l’autorizzazione. Il sindaco di Bresso ha dichiarato di essere soddisfatto e di aver portato a termine la sua battaglia. I sostenitori dell’opposizione, invece, affermano che la loro missione è stata compiuta con il rifiuto dell’ente regolatore. La questione divide chi sostiene la chiusura e chi invece vede un possibile sviluppo.

Da una parte c’è la forte presa di posizione del sindaco di Bresso Simone Cairo, con la sua contrarierà a tutte le proposte avanzate da Enac Servizi Srl, e dall’altra c’è la soddisfazione del Comitato “ Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale“, che parla di "missione compiuta", perché la stessa Enac Servizi Srl ha confermato che il progetto " RAM ", vale a dire la " Regional Air Mobility ", non passerà per l’ Aeroporto "Bordoni Bisleri" di Bresso. L’audizione di Enac e di Enac Servizi, che gestisce lo scalo, dell’altro giorno al Pirellone ha portato a queste due posizioni. Le parole di Marco Trombetti, ad di Enac Servizi, sono "importanti – spiega Arturo Calaminici, portavoce del Comitato Difesa Parco Nord –, che altro non sono che il risultato della grande mobilitazione del nostro Comitato, che ha raccolto molti cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bresso aeroporto commerciale. Dopo il no di Enac, l’orgoglio. I contrari: "Missione compiuta"

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In Commissione Territorio confronto sull’assetto dell’aeroporto di Bresso con @AREULombardia e @EnacGov che conferma che l'aerostazione bressese non vedrà un collegamento commerciale. Leggi su #LombardiaQuotidiano ? shorturl.at/9e4JF x.com

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