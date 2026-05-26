Il futuro dell' aeroporto di Bresso si decide al Pirellone | Troppi voli sul parco ora serve un limite chiaro
Giovedì 28 maggio si riunisce in consiglio regionale una commissione per discutere le proposte di sviluppo dell’aeroporto di Bresso, avanzate da Enac. La discussione riguarda il numero di voli sul parco circostante, con richieste di stabilire limiti chiari per limitare l’impatto ambientale e acustico. La decisione finale potrebbe influenzare le future operazioni dello scalo, che attualmente sono al centro di polemiche per l’eccessivo traffico aereo.
Giornata decisiva, giovedì 28 maggio, per l'aeroporto di Bresso. In consiglio regionale si riunirà, al mattino, una commissione per discutere una risoluzione definitiva sulle ipotesi di sviluppo dello scalo, prospettate da Enac. Nei mesi passati, l'ente dell'aviazione civile aveva smentito che a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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