Bresso il comitato sfida Enac | presidio al Pirellone per il Parco Nord

A Bresso, un comitato ha annunciato un presidio al Pirellone per opporsi alle decisioni di Enac riguardanti il Parco Nord. Sono state sollevate domande su come l'ente possa superare il divieto di traffico aereo stabilito nel 2007. Inoltre, si discute sui potenziali rischi associati alla creazione di una nuova società in-house dedicata al Parco Nord. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le implicazioni di tali decisioni per l’area interessata.

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? Domande chiave Come può Enac aggirare il divieto di traffico aereo del 2007?. Quali rischi comporta la nuova società in-house per il Parco Nord?. Perché i nuovi velivoli da 19 passeggeri minacciano la sicurezza locale?. Cosa deciderà la commissione regionale durante il presidio al Pirellone?.? In Breve Dossier presentato il 12 aprile evidenzia violazioni del protocollo d'intesa del 2007.. Enac Servizi srl Unipersonale punta a gestire velivoli da 19 passeggeri.. Raggio d'azione previsto per i nuovi voli tra 300 e 600 chilometri.. Presidio al Pirellone fissato per il 28 maggio contro il piano Enac.. Centinaia di firme raccolte dal comitato Difesa Parco Nord No aeroporto commerciale segnano la nuova tappa della protesta contro lo sviluppo dello scalo di Bresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bresso, il comitato sfida Enac: presidio al Pirellone per il Parco Nord ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como Nord, nasce il Comitato civico “Obiettivo Salute”: richiesta un presidio sanitario per i quartieri perifericiPrende forma a Como Nord una nuova realtà civica con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari sul territorio. Milano, guerra in Iran e rincari: presidio di Coldiretti davanti al PirelloneCentinaia di agricoltori e allevatori si sono ritrovati a Milano, in piazza Duca d’Aosta, davanti al Pirellone, per il presidio di Coldiretti...