Boss per il cinema l’ultimo film di Peppino Di Capri De Biasi | Generoso e pieno di energia

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il regista di “Natale col boss” ha diretto l’ultima apparizione cinematografica di Peppino Di Capri. Ricorda che il cantante ha affrontato il ruolo con entusiasmo, dimostrando generosità e energia. La sua partecipazione è stata molto apprezzata dal pubblico.

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Il regista di “Natale col boss” aveva diretto il cantante nella sua ultima apparizione cinematografica. “Accettò con entusiasmo, si mise in gioco, il pubblico lo apprezzò tantissimo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Boss per il cinema, l’ultimo film di Peppino Di Capri. De Biasi: “Generoso e pieno di energia”
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