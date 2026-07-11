Boss per il cinema l’ultimo film di Peppino Di Capri De Biasi | Generoso e pieno di energia
Il regista di “Natale col boss” ha diretto l’ultima apparizione cinematografica di Peppino Di Capri. Ricorda che il cantante ha affrontato il ruolo con entusiasmo, dimostrando generosità e energia. La sua partecipazione è stata molto apprezzata dal pubblico.
Il regista di “Natale col boss” aveva diretto il cantante nella sua ultima apparizione cinematografica. “Accettò con entusiasmo, si mise in gioco, il pubblico lo apprezzò tantissimo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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