Addio a Peppino Di Capri l’ultimo romantico della musica italiana

Da dilei.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peppino Di Capri è morto sabato 11 luglio a Capri, nella sua villa, dopo una lunga malattia. L'artista, noto come l'ultimo romantico della musica italiana, aveva ricevuto le chiavi della città l’anno precedente. La sua morte è avvenuta nella stessa isola che gli aveva dato il nome d’arte. La sua carriera si è sviluppata principalmente negli anni '60 e '70, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

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Se n’è andato nella sua isola, quella che gli ha regalato il nome d’arte e che lo scorso anno gli aveva consegnato le chiavi della città. Peppino di Capri è morto sabato 11 luglio a Villa Castiglione, a Capri, al termine di una lunga malattia. Aveva 86 anni, e il 27 luglio ne avrebbe compiuti 87. La notizia ha attraversato in poche ore radio, tv e social, com’era inevitabile per un artista che da quasi settant’anni fa parte della colonna sonora di casa nostra. Al secolo si chiamava Giuseppe Faiella, ma per tutti era semplicemente Peppino: gli occhiali dalla montatura spessa, il pianoforte, quella voce che sembrava sempre sul punto di sorridere. 🔗 Leggi su Dilei.it

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