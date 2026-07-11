Bonus scuole paritarie | requisiti importi e come fare domanda per il 2026

Per il 2026, il bonus scuole paritarie prevede un contributo economico calcolato in base all’ISEE delle famiglie. La misura mira a coprire le rette scolastiche e sostenere le famiglie nella scelta di scuole paritarie. La domanda, con requisiti e importi specifici, può essere presentata seguendo le procedure stabilite dall’ente competente. I dettagli ufficiali sulla modulistica saranno disponibili prossimamente.

Il nuovo bonus scuole paritarie rappresenta una misura fondamentale per il sostegno alle famiglie. Questa agevolazione economica punta a garantire la libertà di scelta educativa attraverso un contributo economico modulato in base all'ISEE per coprire le rette scolastiche.Bonus Scuole Paritarie 2026: Al via i voucher fino a 1.500 euro. Requisiti e come fare domandaIl quadro normativo di riferimentoCon la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto per la prima volta su scala nazionale un contributo economico diretto a sostegno delle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli a istituti scolastici paritari. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Bonus Scuole Paritarie 2026: Fino a 1.500€ per studente! Ecco i requisiti

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